Коллектив «Эхо Москвы – Екатеринбург» выйдет в эфир под новым именем

С понедельника, 21 марта, бывшие сотрудники редакции радио «Эхо Москвы – Екатеринбург» вернутся в эфир с новым проектом.

Как рассказал «Новому Дню» главный редактор Максим Путинцев, пока они будут работать под именем «Радио 91,4 FM», потом журналисты придумают другое название. «Сохранятся программы, которые были у нас раньше, весь коллектив остался. Изменение в том, что у нас больше не будет федерального партнера, поэтому весь эфир будем заполнять сами. В связи с этим кроме информационных программ у нас появится музыка», – сообщил Путинцев.

Как уже сообщал «Новый День», 1 марта вечером Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к радио «Эхо Москвы». В ночь на 2 марта Роскомнадзор заблокировал вещание радиостанции.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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