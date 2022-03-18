Фонд святой Екатерины запустил программу обучения врачей выхаживанию и реабилитации пациентов

В Свердловской области запустили глобальную программу обучения врачей выхаживанию и реабилитации пациентов. В будущем опыт собираются распространить на всю страну.

Сейчас на базе Клинического института мозга (г. Березовский) медики разных специальностей из десяти больниц региона будут объединены в мультифункциональные бригады, чтобы помогать реанимационным пациентам быстрее выходить из тяжелых состояний. Вместе с врачом-реаниматологом будут работать специалисты физической реабилитационной медицины, клинические логопеды, неврологи и медицинские психологи. К врачам будут предъявлять специфические требования. Например, логопед должен научить человека глотать, потому что после интубирования у пациентов часто бывают проблемы с этим. Каждая такая команда будет объединена в отделение ранней реабилитации – и на 72 часа ее члены становятся студентами, которые сначала прослушивают лекции, затем посещают узкоспециализированные практические занятия и, наконец, сдают экзамен. Например, сегодня государственные сертификаты об успешной аттестации получили бригады из 40-й больницы Екатеринбурга и Серовской городской больницы.

Проект стал возможен благодаря взаимодействию Фонда святой Екатерины и минздрава региона. Министерство закупило нужное оборудование, а учредители Фонда профинансировали само обучение. Благодаря проекту планируется повысить квалификацию десяти команд, которые сразу после начнут работу в больницах Свердловской области. «Формирование групп ранней реабилитации – это большой шаг вперед для всей медицины. Приятно, что именно наш регион стал пилотным. Для учредителей Фонда святой Екатерины участие в этом проекте стало логичным продолжением той программы поддержки системы здравоохранения, которая продолжается уже несколько лет», – отметила заместитель директора Фонда святой Екатерины Татьяна Прусевич.

Екатеринбург, Елена Сычева

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