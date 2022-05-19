После жуткой аварии парень из Верхней Синячихи пытается вернуться к самостоятельной жизни (ФОТО)

В Екатеринбурге проходит реабилитацию 18-летний Вячеслав Швецов, который вместе с мамой попал в жуткое ДТП. На трассе их автомобиль подрезали, на зимней дороге машина ушла в занос и врезалась в другое авто. Основной удар пришелся на правую сторону, где сидел Вячеслав.

В результате аварии молодой человек получил множественные травмы, в том числе перелом шейных позвонков. Парень более четырех месяцев провел в различных больницах без движения, прикованный к кровати. Его сестра Татьяна вернулась из Санкт-Петербурга, чтобы ухаживать за братом, поскольку их мама находилась в больнице с переломами обеих ног.

Сейчас Вячеслав проходит двухмесячный курс реабилитации в одной из клиник Екатеринбурга. До аварии подросток учился на программиста в техникуме и подрабатывал созданием сайтов для различных компаний, мама работала в магазине. После череды всех больниц семья столкнулась со сложностями в оплате реабилитации и обратилась в Фонд святой Екатерины. Благотворительная организация взяла на себя оплату реабилитации. Теперь с Вячеславом работает мультидисциплинарная бригада врачей, и каждое утро молодого человека начинается с занятий с нейропсихологом.

«Пока Вячеслав слабо держит давление, поэтому все наши занятия происходят в кровати, чтобы ему было комфортно. Ежедневно выполняем различные задания на удержание контроля внимания, мы называем не тот цвет, который написан, а тот, каким раскрашено слово. Задание специально путающее. Каждый день ориентируемся в текущем числе. Сначала Славе было сложно это делать, но при помощи календаря мы тренируем и этот навык», – рассказала врач-нейропсихолог Екатерина Романова.

Сейчас перед персоналом клиники стоит сложная задача – вернуть тело юноши в вертикальное положение после четырех месяцев, проведенных лежа. Во время занятий лечебной физкультурой при помощи современных тренажеров специалисты проводят пассивную разработку суставов, чтобы восстановить мышечную память, нарастить мышцы и вернуть им тонус для дальнейшей самостоятельной жизни.

«Слава находится в начале большого пути. Наша задача – постараться его вертикализировать, потому что на мир нужно смотреть прямо. Наращиваем объем движений, стараемся увеличить мышечную массу и толерантность его тела к физическим нагрузкам. Глобально мы хотим научить Славу самостоятельно пересаживаться в коляску, поворачиваться на кровати, то есть сделать его независимым от близких», – прокомментировал задачи курса реабилитации главный врач клиники доктора Волковой Андрей Ярунин.

Как уже сообщалось, Фонд святой Екатерины взял на себя расходы по реабилитации Екатерины Долматовой, которая сорвалась со скалы в парке «Оленьи ручьи», Максима Тарасова, получившего тяжелейшую травму на тренировке, Алексея Фоминых с редким синдромом Гийена – Барре и Евгения Графова, который получил ранение в голову во время массового расстрела в армии.

Екатеринбург, Марина Иванова

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