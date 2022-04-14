В Екатеринбурге 16-летний танцор проходит реабилитацию после осколочного перелома позвоночника (ФОТО)

16-летний Вова Архипов, который с детства занимался танцами, летом во время купания сломал позвоночник. Подростку после лечения требуется длительная реабилитация, которая вернет подвижность тела. Двухмесячный курс в одной из клиник Екатеринбурга оплатил Фонд святой Екатерины.

Осколочный перелом позвоночника Владимир получил, прыгнув в знакомый с детства водоем, обмелевший из-за жары, и «ноги догнали голову». После необходимой врачебной помощи и нескольких курсов реабилитации Вове требовалась помощь узкоквалифицированных специалистов, на оплату которых у многодетных родителей не было средств. На просьбу о помощи откликнулся Фонд святой Екатерины, учредители которого оплатили реабилитацию. Сегодня юный танцор вместе с мамой вернулся домой.

Как рассказали медики, во время лечения Вова вел себя как настоящий борец. Он соблюдал все предписания и даже больше. Подросток бесконечно выполнял упражнения, посещал тренировки, массажи, процедуры и ЛФК. Благодаря этому удалось проработать и укрепить мышцы спины и плечевого пояса, развить чувствительность и моторику рук. Сейчас Вова может обслуживать себя в домашних условиях. Мама Вовы Ирина Архипова говорит, что он стал более самостоятельным, может сам пересесть на коляску и обратно, начал опять рисовать, вырезать ножницами и даже вышивать крестиком, что требует большой ловкости рук.

«Я безумно благодарна Фонду святой Екатерины за быстрый отклик на нашу просьбу о помощи. Если бы не фонд, у нас бы не было сегодня таких результатов, – говорит женщина. – Сегодня Вова и садится самостоятельно, и вышивает, и рисует. Главное, что он стал больше верить в себя. Он сам попросил меня купить ему карандаши и альбом, чтобы вновь начать рисовать эскизы граффити. Хотя до этого нам даже в голову не приходило, что такое возможно, ведь у него не работали пальцы».

Во время реабилитации Владимир продолжал заниматься по школьной программе дистанционно. Сам мальчик рассказал, что планирует закончить в следующем году 11-й класс и «пойти учиться на айтишника».

Заместитель директора Фонда святой Екатерины Татьяна Прусевич говорит, что еще при первом знакомстве Вова показался очень позитивным и целеустремленным молодым человеком. «И его результаты только подтверждают это. Мы очень рады, что курс реабилитации помог ему стать еще более сильным и укрепить веру в себя. Уверена, что он не остановится на достигнутом и продолжит развивать свои навыки в домашних условиях», – добавила Татьяна.

Напомним, Фонд святой Екатерины взял на себя расходы по реабилитации Екатерины Долматовой, которая сорвалась со скалы в парке «Оленьи Ручьи»; Максима Тарасова, получившего тяжелейшую травму на тренировке; Алексея Фоминых с редким синдромом Гийена – Барре и Евгения Графова, который получил ранение в голову во время массового расстрела в армии.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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