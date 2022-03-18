Уральские депутаты Госдумы поедут на военно-учебные сборы

Военнообязанные депутаты Госдумы и их помощники в июне этого года отправятся на учебные сборы.

Как рассказал «Новому Дню» единоросс Максим Иванов, это не является чем-то неожиданным. «Такие сборы проходят один раз в созыв. Вот избирают новый созыв, а через несколько месяцев назначают сборы. В прошлом созыве мы тоже такое проходили. Если человек – офицер запаса, то после успешного прохождения сборов ему присваивается очередное звание. Вот я, например, капитан запаса, если все сложится хорошо, после сборов стану майором», – сообщил Иванов. Он также добавил, что для депутатов участие в сборах – добровольное.

Депутат Лев Ковпак пока о назначенных сборах не слышал, но заявил «Новому Дню», что участие в них примет, как и в прошлом созыве. Также согласится поехать и единоросс Сергей Бидонько, который, впрочем, тоже пока повестку не получал.

Трое самых старших депутатов от Свердловской области, Николай Езерский, Зелимхан Муцоев и Павел Крашенинников, призыву на сборы не подлежат по возрасту. Депутаты Андрей Альшевских, Сергей Чепиков и Антон Шипулин на звонки корреспондента «Нового Дня» не ответили.

Как уже сообщал «Новый День», в феврале президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2022 году граждан РФ, пребывающих в запасе. Сборы граждан РФ, находящихся в запасе Вооруженных сил, являются плановым мероприятием по совершенствованию боевой выучки резервистов и проводятся ежегодно. Указ о призыве военнослужащих запаса на сборы подписывает президент РФ. На основании указа главы государства мобилизационное управление минобороны готовит соответствующую директиву, которая поступает в военкоматы регионов. Только после этого начинается рассылка повесток гражданам, находящимся в запасе.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»