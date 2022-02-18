Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2022 году граждан РФ, пребывающих в запасе. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В документе говорится: «Призывать в 2022 году граждан РФ, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных силах РФ, войсках национальной гвардии РФ, органах государственной охраны и органах Федеральной службы безопасности».

Сообщается также, что правительству РФ и органам исполнительной власти субъектов поручено обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом граждан на военные сборы и проведением этих сборов. Указ вступает в силу со дня опубликования.

Сборы граждан РФ, находящихся в запасе Вооруженных сил, являются плановым мероприятием по совершенствованию боевой выучки резервистов и проводятся ежегодно. Указ о призыве военнослужащих запаса на сборы подписывает президент РФ. На основании указа главы государства мобилизационное управление минобороны готовит соответствующую директиву, которая поступает в военкоматы регионов. Только после этого начинается рассылка повесток гражданам, находящимся в запасе.

Общая продолжительность военных сборов для граждан, пребывающих в запасе, не может превышать два месяца. Общая продолжительность военных сборов, к которым привлекается гражданин за время пребывания в запасе, не может превышать 12 месяцев.

«Граждане, пребывающие в запасе, могут призываться на военные сборы не чаще одного раза в три года. Не подлежат призыву на военные сборы сотрудники и гражданские служащие правоохранительных органов, противопожарной службы, таможни и граждане, «забронированные за органами государственной власти». Также освобождены от призыва служащие авиационного и железнодорожного транспорта, плавающий состав судов морского и речного флота», – говорится в указе.

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»