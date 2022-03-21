В центре Екатеринбурга машина скорой помощи попала в ДТП (ФОТО)

На перекрестке улиц Крауля и Мельникова произошла серьезная авария. Машина скорой помощи, которая ехала с включенной сиреной, столкнулась с легковым автомобилем.

От удара легковушку развернуло, машина снесла дорожный знак и ограждения и вылетела на пешеходный тротуар. По сообщениям очевидцев, пострадали как минимум два человека. Сейчас на месте аварии работает полиция.

В пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга пообещали поделиться подробностями происшествия позднее.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева, Ольга Тарасова

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