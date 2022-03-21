В аварии с участием машины скорой помощи в Екатеринбурге пострадали 7 человек

В утреннем ДТП с участием автомобиля скорой помощи пострадали семеро. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга, в составе медицинской бригады, которые ехали на вызов в машине скорой, травмированы три человека, в легковом автомобиле «Мицубиси» – водитель и девушка-пассажир. Также среди пострадавших – двое мужчин, которые находились на тротуаре в момент аварии. Один пешеход получил травму головы, на него упал дорожный знак. Второй мужчина отлетел после удара от снесенного иномаркой ограждения. Точное состояние пострадавших пока неизвестно, всем семеро доставлены в больницы.

В пресс-службе станции скорой помощи Екатеринбурга «Новому Дню» рассказали, что медицинский автомобиль ехал на экстренный вызов с включенными спецсигналами. В момент аварии в салоне находились два фельдшера и девушка-студентка. Из бригады пострадали трое – водитель и два врача, сейчас их осматривают в больнице. Студентка не получила травм. На экстренный вызов была оперативно перенаправлена другая бригада, добавили в пресс-службе.

Как сообщал «Новый День», авария произошла сегодня около 9:30 утра. На перекрестке улиц Крауля и Мельникова машина скорой помощи столкнулась с «Мицубиси Лансер». От удара иномарку выбросило на пешеходный тротуар, машина снесла дорожный знак и ограждение.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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