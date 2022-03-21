В утреннем ДТП со скорой пострадали два пешехода. На них упало ограждение

В Госавтоинспекции Екатеринбурга рассказали в подробностях об утренней аварии с участием машины скорой помощи.
ДТП случилось сегодня около 9:30. Медицинский автомобиль двигался по улице Мельникова со стороны улицы Репина на вызов с включенными звуковыми и световыми сигналами. При проезде перекрестка улиц Крауля и Мельникова скорая столкнулась с автомобилем «Мицубиси Лансер». После удара иномарка снесла ограждения и дорожный знак «Пешеходный переход». Знак и ограждения упали на двух пешеходов, отметили в ведомстве.
Сотрудники ГИБДД продолжают устанавливать обстоятельства аварии и выясняют точное количество пострадавших.
Екатеринбург, Ангелина Сергеева
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