Для больных коронавирусом в Свердловской области оставили всего 2000 коек

В Свердловской области продолжают сокращать количество коек в больницах, которые профилируются на лечении больных коронавирусом. Сегодня таких – 2091, из них 19% свободны и используются как резервные.

«Для сравнения – в начале января этот показатель составлял около 2600 развёрнутых коек», – сообщили «Новому Дню» в региональном оперштабе.

В последние дни на Среднем Урале регистрируется около 1700 случай Covid-19 в сутки. В тяжелом состоянии на вчерашний день было 278 пациентов.

Напомним, максимальное количество – 11 тысяч коек – в ковидариях было развернуто во время предыдущей волны, в 2021 году. Тогда под лечение Covid-19 перепрофилировали целые корпуса и отделения крупных госпиталей.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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