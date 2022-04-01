Койки для лечения коронавируса оставят только в инфекционных отделениях, остальные вернут под плановую помощь

В Свердловской области в ближайшее время расформируют ковидарии на базе «непрофильных» стационаров. Лечить от Covid-19 будут только в инфекционных отделениях.

«Подавляющее большинство заболевших – это легкие больные. Количество стационарных больных продолжает сокращаться, что позволило нам сократить количество коек [в ковидариях] еще на 150. Сегодня в ковидариях самое низкое количество коек за все время пандемии» – рассказал на брифинге вице-губернатор Свердловской области Павел Креков.

В ближайшее время власти планируют расформировать ковидные отделения в непрофильных больницах, которые в последние два года принимали пациентов с Covid-19 в ущерб плановой помощи.

«Будем оставлять только инфекционные отделения, которые и так занимаются лечением инфекций, в том числе коронавируса. А остальные стационары перейдут на плановую работу», – отметил Павел Креков.

Напомним, по данным на конец марта, в Свердловской области в ковидариях было около 2000 коек. Максимальное количество – 11 тысяч коек –х было развернуто во время предыдущей волны, в 2021 году. Тогда под лечение Covid-19 перепрофилировали целые корпуса и отделения крупных госпиталей.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»