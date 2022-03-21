Адвокат по уголовным делам рассказал, признают ли пользователей Facebook и Instagram экстремистами

Сегодня Тверской суд Москвы начал рассмотрение заявления Генпрокуратуры о признании Meta, владеющей Facebook и Instagram, экстремистской организацией и запрете ее деятельности в России. Известный адвокат Сергей Колосовский рассказал, будут ли признавать пользователей соцсетей, принадлежащих компании Марка Цукерберга, нарушителями закона.

Как передает ТАСС, в ходе судебного заседания прокурор заявил, что использование гражданами и компаниями Facebook, Instagram и WhatsApp не может быть признано экстремизмом. Однако собеседник «Нового Дня» из адвокатской конторы LawGuard сомневается в этом. «Если формально читать статью 282.2 УК РФ, то в ней написано: «Участие в деятельности организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности». А что такое «участие в деятельности» – никто не знает. Является ли участием использование их продукта? Наверно, да. Практики нет. Поэтому я думаю, что прокурор или врет, или не понимает, или даже искренне верит, что пользователей наказывать не будут», – сказал в беседе с «Новым Днем» Сергей Колосовский.

По его мнению, теоретически правоохранители могут расценить размещение постов на площадках Meta участием в деятельности компании. «Вы же, размещая посты, осуществляете в какой-то части их основную деятельность. Тогда добро пожаловать – от 2 до 6», – отметил он, уточнив, что это касается больше Facebook и Instagram, но не WhatsApp, поскольку в последнем случае юзер пользуется продуктом компании.

Также Колосовский сообщил, что, по его мнению, возможны три сценария применения закона в случае признания Meta экстремистской организацией. «Первый – всех начнут привлекать, кого поймали – того привлекли. Второй – разум победит, и пользователям прилетать не будет. Третий – самый неприятный – может прилетать избирательно. И это ситуация полной неопределенности. Сюда попадают, например, оппозиционеры, «враги режима» и все, кого заказали, – любой предприниматель, например, у которого есть аккуанты в ФБ и инстаграме», – предположил собеседник агентства.

Он уточнил, что тем, кто прежде покупал рекламу своих акканутов или групп у Facebook и Instagram, ничего не грозит. «Закон обратной силы не имеет», – напомнил адвокат.

При этом, по мнению Колосовского, правоохранители могут расценить как нарушение закона сам факт наличия аккаунтов в этих двух соцсетях, даже если юзер перестал публиковать записи, фото и видео после их предполагаемого признания Meta экстремистской. «Могут условно применить обратную силу закона, но именно условно – пойти по пути, что вот пост висит, да, он старый, но это ваша проблема и ваша ответственность, поскольку он доступен, его читают», – добавил Колосовский.

Впрочем, он уточнил, что не стал был удалять свои старые публикации или аккаунты. «Все-таки должен быть здравый смысл, чувство собственного достоинства. У нас государство непредсказуемое, правоохранительная система непредсказуемая, но делать с перепугу вещи, которые противоречат формальной логике и тексту закона, я бы не стал – это унизительно», – подчеркнул он.

Напомним, в начале марта этого года Роскомнадзором был заблокирован Facebook, в середине марта – Instagram. Блогеры констатируют падение охватов, однако многие юзеры продолжаются пользоваться этими соцсетями с помощью обходных приложений. Это не запрещено законом, ответственности за использование, к примеру, VPN нет. Наказать могут только провайдеров, которые не ограничили доступ к Facebook и Instagram по требованию Роскомнадзора.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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