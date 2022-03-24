Издатели в России не знают, что делать с книгами с упоминанием запрещенных соцсетей

Российские издательства остановили выпуск книг и пособий, в названиях и на обложках которых упоминаются запрещенные соцсети. Однако, что делать с уже распечатанным тиражами, компании не знают и ждут разъяснений от властей.

В связи с тем, что Instagram* и Facebook*, деятельность которых признана в России экстремистской и запрещена, были очень популярны среди россиян, успехом пользовалась и литература с упоминанием этих соцсетей. Выпуском подобных книг в основном занимаются две группы: «Эксмо-АСТ» и «Альпина». Большая часть таких пособий написана в жанре нон-фикшн и посвящена бизнес-тематике, SMM (работе в социальных сетях) и блогерам, пишет РБК.

В пресс-службе «Эксмо-АСТ» сообщили об отказе компании от любых «ссылок и логотипов» соцсетей компании Meta Platform* (признана в России экстремистской организацией и запрещена) на книгах, которые уйдут в типографии после 21 марта. Такое же решение приняли и компания «Альпина». Решения по книгам, которые уже находятся в продаже, в типографиях и на складах, будут приниматься на основе дополнительных разъяснений правоохранительных органов.

В крупнейшей в России книжной розничной сети «Читай-город – Буквоед», которая управляет 700 магазинами в 220 городах, также не знают, что делать с имеющимися на складах экземплярами с символикой запрещенных соцсетей. «В силу массовости использования данных ресурсов и ссылок на них, в том числе и на печатной продукции, на официальных сайтах организаций и государственных органов и т.д., такие разъяснения со стороны государства обязательно должны быть», – выразил надежду директор юридического департамента сети Максим Поминов.

Неопределенность присутствует и в электронных библиотеках. Так юристы группы «ЛитРес» изучают вопрос сохранения в библиотеке книг с символикой Instagram* и Facebook*. С новыми книгами вопрос решен: поступающие напрямую от авторов обложки или иллюстрации изданий в случае несоответствия новым требованиям будут отправляться на доработку. Если упоминание запрещенных соцсетей есть в тексте, то к публикации он не допускается соответствии со статьей 13.15 КоАП.

Напомним, ранее Тверской суд Москвы признал американскую Meta Platforms. Inc.* (принадлежат Facebook*, Instagram*, WhatsApp) экстремистской организацией. Теперь ее деятельность на территории России запрещена. Суд постановил заблокировать Facebook* и Instagram*, при этом на WhatsApp блокировка не распространяется.

Москва, Зоя Осколкова

* Продукты компании Meta, признанной экстремистской организацией, заблокированы в РФ.

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