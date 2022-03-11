Российские органы власти покидают Facebook, Instagram и Twitter

Государственная Дума России и Центральная избирательная комиссия (ЦИК) заявили, что уходят из Facebook, Instagram и Twitter, – сообщают СМИ.

В Госдуме заявили, что по поручению спикера Вячеслава Володина российский парламент останавливает свою работу на площадках Facebook, Instagram и Twitter.

В Telegram-канал Госдумы РФ сообщается: «Это связано с тем, что Meta (Facebook, Instagram) разрешила призывы к насилию в отношении россиян; Twitter неоднократно нарушал российское законодательство».

Подписчиков думских аккаунтов просят подписываться на аккаунты в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

В свою очередь, в пресс-службе Центризбиркома России сообщили, что закрывают свои аккаунты в Facebook и Instagram.

В сообщении ЦИК РФ говорится: «ЦИК России традиционно работает на всех информационных площадках, стремясь к максимальной открытости. Много лет мы рассказываем о тонкостях избирательного права и процесса в социальных сетях, в том числе Facebook и Instagram. Однако недавнее решение компании Meta разрешить публикации, призывающие к насилию по национальному признаку, вынуждает нас к отказу от работы на этих площадках. По поводу их гнусного поступка можно сказать только одно. Сегодня вы потворствуете неонацизму, а завтра сами станете их жертвами».

Сообщается, что ЦИК России планирует продолжать вести канал в Telegram и страницу в российской сети «ВКонтакте».

Напомним, что компания Meta Platforms в свете событий на Украине временно сняла в социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, но не против гражданского населения РФ, о чем заявил ранее пресс-секретарь компании Энди Стоун. По данным агентства Рейтер, новая политика разрешает также призывы к смерти президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.

Москва, Иван Бабурин

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