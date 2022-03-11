В Meta заявили, что желать смерти россиянам можно только на Украине

Вице-президент компании Meta Ник Клегг в пятницу, 11 марта, заявил, что компания не потерпит любой формы дискриминации, русофобии или призывов к насилию по отношению к россиянам, новая политика модерации в Facebook и Instagram является временной и будет применяться только на территории Украины.

В заявлении Клегга в твиттере говорится: «Чтобы внести ясность: мы собираемся применять эту политику только в самой Украине. У нас нет никаких разногласий с народом России. Не предполагается никакого изменения в нашей политике относительно языка ненависти в отношении россиян. Мы не потерпим русофобию или других видов дискриминации, домогательств или насилия в отношении к россиянам».

Вице-президент Мета отметил, что «новая политика» – это временное решение, принятое в исключительных обстоятельствах.

Между тем, как сообщалось ранее, Государственная Дума России и Центральная избирательная комиссия РФ (ЦИК) заявили, что уходят из Facebook, Instagram и Twitter.

Вашингтон, Иван Бабурин

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