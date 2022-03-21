В России запрещены Facebook и Instagram

Тверской суд Москвы принял решение о признании социальных сетей Facebook и Instagram, принадлежащих американской компании Meta, экстремистскими организациями. Их деятельность в России запрещена. Ограничения пока не касаются мессенджера WhatsApp.

Как отметили в суде, решение начнут исполнять немедленно. «Генпрокуратура объяснила иск желанием оградить россиян от дальнейшего нарушения их прав. Так, Instagram проигнорировал более 4,5 тысяч требований об удалении фейков о спецоперации России на Украине и призывы к несанкционированным митингам», – передает РИА «Новости» из зала суда.

Прокурор обратил внимание, что распространяемая Meta информация угрожает как отдельным людям, там и обществу в целом. По его словам, компания нарушает свои же правила, транслируя призывы к убийствам российских военных.

При этом, было отмечено, что работа мессенджера WhatsApp пока не ограничивается. Кроме того, прокурор пояснил, что за использование запрещенных сервисов граждане не будут нести ответственность.

Ранее Meta сняла в Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против россиян. Однако Генпрокуратура РФ поставила вопрос о признании компании экстремистской, а Следственный комитет РФ завел уголовное дело о публичных призывах к экстремизму и о содействии терроризму. Роскомнадзор ранее заблокировал в России Facebook и Instagram из-за призывов к насилию в отношении россиян и массовой дискриминации российских информресурсов.

Москва, Мария Соколова

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