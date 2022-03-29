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Вторник, 29 марта 2022, 12:06 мск

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Подсчитаны потери Meta* из-за блокировки ее соцсетей в России

По подсчетам экспертов, блокировка в России социальных сетей Facebook* и Instagram*, принадлежащих признанной экстремистской компании Meta*, обойдется владельцам в сумму, превышающую 2 млрд долларов. Об этом пишет Forbes.

Ущерб компании от запрета соцсетей оценили специалисты Центра исследования финансовых технологий и цифровой аналитики «Сколково-РЭШ». В своей работе они опирались на данные сервиса Statista.

В России около 66 млн пользователей Facebook*. На каждом пользователе в Европе Meta* зарабатывает 19,68 доллара. Таким образом, после потери российской аудитории американский IT-гигант не досчитается около 1,3 млрд долларов.

Что касается Instagram*, то у этой соцсети 64 млн пользователей в РФ. На каждом из них Meta* зарабатывает по 12,84 доллара в год. В этом случае потери составят 823,6 млн долларов.

Напомним, 21 марта Тверской суд Москвы принял решение о признании социальных сетей Facebook* и Instagram*, принадлежащих американской компании Meta*, экстремистскими организациями. Их деятельность в России запрещена. Ограничения пока не касаются мессенджера WhatsApp.

Москва, Зоя Осколкова

* Продукты компании Meta, признанной экстремистской организацией, заблокированы в РФ.

© 2022, РИА «Новый День»

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