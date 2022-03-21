Российским СМИ запретили демонстрацию логотипов Meta*, Facebook* и Instagram*

Роскомнадзор сообщил, что исключит Instagram* и Facebook* из реестра соцсетей.

В сообщении РКН также говорится, что «демонстрация российскими СМИ логотипа Meta*, Facebook* и Instagram* не допускается».

Напомним, что ранее Тверской суд Москвы признал американскую Meta Platforms. Inc. (принадлежат Facebook, Instagram, WhatsApp) экстремистской организацией. Теперь ее деятельность на территории России запрещена. Суд постановил начать блокировку Facebook и Instagram немедленно, при этом на WhatsApp блокировка не распространяется.

Также сообщается, что Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания Euronews, сообщается в универсальном сервисе ведомства проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов интернета.

Адрес сайта издания Euronews есть в универсальном сервисе Роскомнадзора. По требованию Генпрокуратуры Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания.

Ранее также стало известно о блокировке «Еврорадио», «Кавказский узел»*, «Новые Известия», Bellingcat*, Девятый канал и Postimees.

*Организация признана в России иностранным агентом или экстремистской организацией

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»