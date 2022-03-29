Жизнь половины Россиян не изменилась после блокировок соцсетей

Почти половина (47%) россиян не заметили влияния на свою жизнь от блокировок иностранных соцсетей. Таковы результаты опроса, проведенного сервисом «Работа.ру» и сетью деловых контактов «Инсайдер».

Лишь 15% респондентов заявили, что ощутили сильное влияние закрытия соцсетей. Каждый пятый участник исследования (20%) отмечает частичное влияние от недоступности некоторых площадок. 18% респондентов рассказали, что скорее не видят никаких последствий блокировок, передает RT.

«Еще до блокировок самой популярной социальной сетью среди российских пользователей была сеть «ВКонтакте» – ее отметили 66% опрошенных. 58% респондентов рассказали, что активно пользовались приложением Instagram*. Еще 35% участников исследования отметили, что часто сидели в «Одноклассниках», – отмечается в исследовании.

Почти треть (30%) опрошенных рассказали, что общались в соцсети Facebook*, а 20% респондентов проявляли активность в TikTok. По 6% участников исследования отметили, что использовали LinkedIn и Twitter.

Напомним, 21 марта Тверской суд Москвы принял решение о признании социальных сетей Facebook* и Instagram*, принадлежащих американской компании Meta, экстремистскими организациями. Их деятельность в России запрещена. Ограничения пока не касаются мессенджера WhatsApp.

Москва, Зоя Осколкова

* Продукты компании Meta, признанной экстремистской организацией, заблокированы в РФ.

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