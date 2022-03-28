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Понедельник, 28 марта 2022, 13:12 мск

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Книги в России подорожали из-за роста цен на бумагу и краски

Издательства предупредили о росте цен на книги. Дело в том, что производство сильно подорожало: выросла не только стоимость бумаги, но и типографских услуг. Об этом пишут «Известия».

Цены на книги в рознице выросли на 10-20%. «Подорожание бумаги наряду с другими факторами приводит к росту себестоимости книг. За последние недели она увеличилась минимум на 30%. Изменение себестоимости сказывается на ценах в книжных магазинах. За последние две недели холдинг поднял их на ряд позиций на 15%. В целом по рынку рост цен – примерно 20%», – рассказали изданию в издательской группе «Эксмо-АСТ».

Стремительно дорожает мелованная бумага, которая используется преимущественно для детских изданий, так как лучше передает тона и полутона картинок. Многие компании упростили производство книг, сообщают в издательстве «Росмэн». Рассматриваются варианты импорта материалов из Китая и Индии, но это повлияет на ценовую политику.

Даже если бы стоимость бумаги осталась на прежнем уровне, книги все равно подорожают, потому что выросли в цене типографские услуги. Если на черно-белую печать типографии повысили цены на 30%, то на цветную – на 50%, потому что краски преимущественно импортные, отметили в «Альпина Паблишер».

В издательстве «Лев», выпускающем книги для детей, подтвердили удорожание продукции на 10-20% «Не исключено дальнейшее повышение», – подчеркнул представитель компании.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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