В Финляндии издание газет под угрозой из-за дефицита бумаги

Бумажные газеты в Финляндии могут исчезнуть из-за дефицита печатной бумаги. Импорт бумаги из России остановился, а собственное производство простаивает.

Исполнительный директор Союза медиа Юкка Холмберг назвал причины кризиса печатных изданий в стране. Порядка 20% финских газет выходили на купленной у России бумаги, поставки которой прекратились после начала спецоперации в Донбассе. Завод по выпуску газетной бумаги UPM некоторое время простаивает из-за забастовки работников. Так спрос намного опередил предложение, сказал Холмберг порталу Yle.

Цена печатной бумаги подскочила до 670 евро за тонну. Еще в 2021 году тонна продукции стоила 390 евро. Издания начали экономить ценное сырье. Так, крупнейшая национальная газета Helsingin Sanomat по выходным печатает сокращенное приложение.

Как сообщал «Новый День», в России резко поднялись цены на офисную бумагу, а в поставках случились сбои. В Минпромторге РФ заверили, что до 27 марта поставки стабилизируются, т.к. отечественные производители могут полностью обеспечить потребности внутреннего рынка.

Хельсинки, Наталья Рязанова

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