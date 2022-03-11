Facebook и Instagram разрешили призывы к насилию в отношении российских военных

Американская Meta Platforms временно сняла запрет на призывы к насилию в принадлежащих ей соцсетях Facebook и Instagram. Решение касается исключительно постов в отношении российских военных.

«Мы временно разрешили формы политического самовыражения, которые в обычной ситуации нарушали бы наш запрет на призывы к насилию», – написала пресс-секретарь компании Энди Стоун в своем Twitter.

Она уточнила, что система не будет банить только посты в отношении российских военных. Призывы к насилию в отношении обычных граждан России остаются под запретом.

Временное разрешение распротсраняется на пользователей из России, Украины, Грузии, Армении, Азербайджана, Эстонии, Литвы, Польши, Латвии, Венгрии, Румынии и Словакии, передает Reuters со ссылкой на внутреннюю рассылку Meta.

Российское посольство в Вашингтоне возмутилось политикой Meta и потребовало от властей США пресечь разжигание вражды к россиянам.

«Действия компании – еще одно свидетельство объявленной нашей стране информационной войны без правил. Медиакорпорации стали солдатами пропагандистcкой машины западных правящих кругов. Требуем от американских властей пресечь экстремистскую деятельность Meta и принять меры по привлечению виновных к ответственности», – цитирует сообщение посольства «Интерфакс».

Роскомнадзор 4 марта заблокировал Facebook в ответ на закрутие доступа к аккаунтам «РИА Новости», телеканала «Звезда», Sputnik, Russia Today, «Лента.ру», «Газета.ру», созданным в соцсети.

Москва, Наталья Рязанова

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