Facebook запретил рекламу и монетизацию государственным СМИ России

Facebook запретил российским государственным СМИ монетизацию и размещение рекламы на платформе. Об этом сообщил глава отдела кибербезопасности социальной сети Натаниэль Глейхер с своем твиттере. По его словам, такая мера принята на фоне военной операции России на Украине.

Решение распространяется на размещение рекламы и монетизацию в Facebook в любой точке мира, уточнил Глейхер.

Он также сообщил, что в соцсети продолжают маркировать государственные СМИ России.

Ранее стало известно, что Facebook ограничила официальные аккаунты четырех российских СМИ: телеканала «Звезда», информационного агентства «РИА Новости», интернет-площадок «Лента.ру» и «Газета.ру».

Компания Meta, которой принадлежит соцсеть, отказалась выполнять требования Роскомнадзора о снятии ограничений с аккаунтов.

В ответ на это накануне Генпрокуратура приняла решение о признании Facebook причастной к нарушению основополагающих прав и свобод человека, а также прав и свобод граждан России и потребовала ввести ограничения против соцсети. Роскомнадзор с 25 февраля начал замедлять трафик соцсети в России.

Москва, Наталья Петрова

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