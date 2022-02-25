Facebook отказался выполнять требования Роскомнадзора

Вице-президент Meta (ex-Facebook) Ник Клегг заявил, что компания отказалась исполнять требования российских властей, – сообщают СМИ.

Сообщается, что исполнительный директор Meta (ex-Facebook) Клегг заявил, что российские власти приказали ему прекратить независимую проверку фактов, маркировку контента, размещенного в Facebook российскими государственными медиа.

Напомним, что 24 февраля социальная сеть Facebook (компании Meta Platforms, Inc.) ограничила официальные аккаунты четырех российских СМИ: телеканала «Звезда», информационного агентства «РИА Новости», интернет-площадок «Лента.ру» и «Газета.ру».

В ответ на это 25 февраля Генеральной прокуратурой по согласованию с МИД принято решение о признании социальной сети Facebook причастной к нарушению основополагающих прав и свобод человека, а также прав и свобод граждан России.

«В соответствии с решением Генеральной прокуратуры в отношении социальной сети Facebook, начиная с 25 февраля 2022 года, Роскомнадзором, в соответствии с законом, принимаются меры частичного ограничения доступа», – говорится в заявлении Роскомнадзора.

Вашингтон, Иван Бабурин

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