В Екатеринбурге продолжают продавать книги про запрещённые соцсети

Книги, в которых упомянуты Instagram* и Facebook*, по-прежнему продаются в книжных магазинах Екатеринбурга. Однако новых поступлений в ближайшее время не предвидится.

На полках сети книжных магазинов «Читай город» до сих пор стоят пособия по продвижению в Instagram* и другие книги, в которых фигурирует запрещённая соцсеть. Как сообщил «Новому Дню» консультант магазина Станислав, книги не планируют убирать с полок, их продолжат продавать. «Пока об изъятии говорят только в информационном пространстве, у нас все спокойно, ничего убирать не собираются. Вероятно, сейчас не будет новых поступлений. Но старое мы распродаём», – пояснил Станислав.

Кроме того, книги с упоминанием Instagram** и Facebook**, по-прежнему продаются в книжных интернет-магазинах, в том числе на Ozon и Wildberries. Их можно заказать или оформить предзаказ, если книга ещё не поступила на склад. Напомним, что российские издатели приостановили выпуск книг, в которых упоминаются запрещённые соцсети, сейчас решается дальнейшая судьба уже напечатанных пособий по Instagram* и Facebook*.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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