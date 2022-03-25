В Госдуме разъяснили ситуацию с логотипами запрещенных соцсетей на упаковке

Глава комитета Госдуму по информационной политике Александр Хинштен обсудил с Генпрокуратурой проблему с логотипами Facebook* и Instagram* на упаковке продуктов питания. После признания американской компании Meta** экстремистской организацией многие производители и ретейлеры не понимают, нужно ли им срочно удалять логотипы этих соцсетей с упаковок и будут ли они нести ответственность за это. Об этом парламентарий сообщил своем Telegram-канале.

По словам Хинштейна, надзорное ведомств занимает однозначную позицию: вся продукция, произведенная до вступления в силу судебного решения по Meta**, «может спокойно реализовываться без опаски». «Какой-либо ответственности – это не влечет», – подчеркнул он.

Однако после вступления судебного решения в силу, учитывая, что Meta**, очевидно, будет оспаривать его во второй инстанции, «вся новая продукция должна выпускаться уже без логотипов запрещённых в России соцсетей», – сказал депутат.

«У бизнеса есть, как минимум, несколько недель, чтобы привести свой товар в соответствии с требованиями закона», – добавил он.

Как сообщал «Новый День», 21 марта Тверской суд Москвы признал Meta** экстремистской организацией и запретил ее деятельность в России. Принадлежащие компании соцсети Facebook* и Instagram* заблокированы в РФ.

Сегодня, 25 марта, стало известно, что производители продуктов обратились в Генпрокуратуру с просьбой разрешить использовать логотипы Facebook* и Instagram* на упаковке. Бизнес опасается, что признание Meta** экстремистской организацией обернется изъятием партий товаров и вынудит заменить упаковку.

Ранее с аналогичной проблемой столкнулись издательства. Они остановили выпуск книг и другой продукции, в названиях и на обложках которых упоминаются запрещенные соцсети. Однако, что делать с уже распечатанным тиражами, компании не знают и ждут разъяснений от властей.

** Meta признана экстремистской организацией в РФ и запрещена в стране

Москва, Наталья Петрова

* Продукты компании Meta, признанной экстремистской организацией, заблокированы в РФ.

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