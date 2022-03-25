Производители продуктов просят оставить логотипы запрещенных соцсетей на упаковке

Производители продуктов обратились в Генпрокуратуру с просьбой разрешить использовать логотипы Facebook* и Instagram* на упаковке. Бизнес опасается, что признание Meta экстремистской организацией приведет к изъятию партий товаров и необходимости замены упаковки.

В «Руспродсоюз» (включает «Мистраль Трейдинг», «Руссоль», «Дымов», «Макфу», «Май» и других) стали поступать обращения от поставщиков и торговых сетей в связи с наличием на упаковке логотипов официальных групп в запрещенных социальных сетях или ссылок на эти группы, пишет «Коммерсант». Необходимость замены упаковки приведет к остановке предприятий и выводу товаров из оборота, предупреждают в ассоциации.

К тому же стоимость пластиковой и картонной упаковки с начала года выросла на 65-95%, есть сложности и с закупкой импортной упаковки. Требование к ее изменению может привести к перебоям с отгрузками и потребует дополнительных трудовых и финансовых затрат, что в текущих условиях «недопустимо», указывает «Руспродсоюз» в письме, направленном в Генпрокуратуру.

В зоне риска многочисленные категории продуктов питания, в том числе относящиеся к социально значимым товарам первой необходимости. В будущем поставщики смогут обойтись без этих запрещенных символов, но сейчас необходимо спокойно и без санкций как минимум выработать упаковку, заказанную до решения суда, считают в ассоциации.

В «Русбренде» (включает PepsiCo, Nestle, Unilever, Procter & Gamble и других) добавили, что у компаний нет однозначного понимания, как сегодня можно действовать в рамках закона, а с учетом крайне напряженной ситуации на рынке, в том числе с упаковкой, вопрос требует внимания регуляторов.

Ранее с похожей проблемой столкнулись издательства. Они остановили выпуск книг и пособий, в названиях и на обложках которых упоминаются запрещенные соцсети. Однако, что делать с уже распечатанным тиражами, компании не знают и ждут разъяснений от властей.

Москва, Зоя Осколкова

* Продукты компании Meta, признанной экстремистской организацией, заблокированы в РФ.

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