Доступ к Instagram будет ограничен

Роскомнадзор в пятницу, 11 марта, принял решение ограничить доступ к социальной сети Instagram, это было сделано на основании требования Генеральной прокуратуры, – сообщили в ведомстве.

В Роскомнадзоре сообщили: «На основании требования Генеральной прокуратуры РФ доступ к социальной сети Instagram (принадлежит компании Meta Platforms, Inc.) на территории Российской Федерации будет ограничен».

На сайте РКН также говорится, что решение ограничить доступ к социальной сети Instagram было принято в связи с распространением призывов к совершению насильственных действий в отношении россиян, в том числе военнослужащих.

Ранее в пятницу, 11 марта, Генеральная прокуратура России потребовала признать компанию Meta Platforms Inc., в которую входят соцсети Facebook, Instagram и мессенджер WhatsApp, экстремистской организацией и запретить ее деятельность в РФ.

«В связи с наличием признаков преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.2 УК РФ «Пропаганда терроризма» и ч. 2 ст. 282 УК РФ «Возбуждение ненависти и вражды с угрозой применения насилия» Генеральной прокуратурой в Следственный комитет РФ направлены материалы для решения вопроса об уголовном преследовании», – говорится в сообщении ведомства.

В Генпрокуратуре напомнили, что, согласно данным, подтвержденным заявлением пресс-секретаря Meta Platforms Энди Стоуна от 11 марта, в свете событий на Украине «компания временно снимает в своих социальных сетях запрет для жителей ряда стран на размещение информации, содержащей призывы к насилию против российских граждан, в том числе военнослужащих».

Москва, Иван Бабурин

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