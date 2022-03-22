В Екатеринбурге можно сдать пластиковые карты на переработку

В Екатеринбурге приложение «Кошелек» установило боксы для старых пластиковых карт, которые можно сдать на переработку. В городе можно найти 12 экобоксов.

«Приносите любые пластиковые карты на переработку: дисконтные, транспортные, подарочные сертификаты, в том числе с магнитной лентой и металлическим чипом», – уточнили в пресс-службе проекта.

Карты переработают, а из полученного сырья будут делать рамы для пластиковых окон, сайдинг, подоконники.

Сейчас карты можно сдать по следующим адресам:

Шейнкмана, 86

Заводская, 25

Академика Сахарова, 107, корпус 1

Московская, 200

8 Марта, 273

Сибирский трак, 19

Сыромолотова, 31

Кузнечная, 77

Космонавтов, 1В

22-го Партсъезда, 2

Кузнецова, 5

Таганская, 60А

Напомним, с недавнего времени в России практически невозможно расплатиться с помощью ApplePay и GooglePay, многие жители страны вернулись к расчету пластиковыми картами. Ранее «Новый День» писал о том, большую часть пластиковых карт делают из поливинилхлорида. Он маркируется как ПВХ или PVС. Этот материал довольно сложно переработать. Заготовителям, которые собирают вторсырье, готовят его и продают переработчикам, сложно собрать большую партию такого вида пластика. Во-первых, из-за того, что это новый вид отходов. Во-вторых, потому что карты маленькие, их трудно отсортировать из общего потока коммунальных отходов. Более того, ПВХ-пластик в целом не любят заготовители. Согласно данным доклада Гринпис в России «Экономика разомкнутого цикла», ПВХ принимают на переработку лишь 7% заготовителей в России.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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