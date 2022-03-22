В Екатеринбурге можно сдать пластиковые карты на переработку

В Екатеринбурге приложение «Кошелек» установило боксы для старых пластиковых карт, которые можно сдать на переработку. В городе можно найти 12 экобоксов.
«Приносите любые пластиковые карты на переработку: дисконтные, транспортные, подарочные сертификаты, в том числе с магнитной лентой и металлическим чипом», – уточнили в пресс-службе проекта.
Карты переработают, а из полученного сырья будут делать рамы для пластиковых окон, сайдинг, подоконники.
Сейчас карты можно сдать по следующим адресам:
Шейнкмана, 86
Заводская, 25
Академика Сахарова, 107, корпус 1
Московская, 200
8 Марта, 273
Сибирский трак, 19
Сыромолотова, 31
Кузнечная, 77
Космонавтов, 1В
22-го Партсъезда, 2
Кузнецова, 5
Таганская, 60А
Напомним, с недавнего времени в России практически невозможно расплатиться с помощью ApplePay и GooglePay, многие жители страны вернулись к расчету пластиковыми картами. Ранее «Новый День» писал о том, большую часть пластиковых карт делают из поливинилхлорида. Он маркируется как ПВХ или PVС. Этот материал довольно сложно переработать. Заготовителям, которые собирают вторсырье, готовят его и продают переработчикам, сложно собрать большую партию такого вида пластика. Во-первых, из-за того, что это новый вид отходов. Во-вторых, потому что карты маленькие, их трудно отсортировать из общего потока коммунальных отходов. Более того, ПВХ-пластик в целом не любят заготовители. Согласно данным доклада Гринпис в России «Экономика разомкнутого цикла», ПВХ принимают на переработку лишь 7% заготовителей в России.
Екатеринбург, Екатерина Норсеева
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2022, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube