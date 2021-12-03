Мертвый груз – пластиковые карты. Спецпроект «Нового Дня» о неперерабатываемых отходах (ФОТО)

В России в постоянном обороте находятся около 300 млн банковских пластиковых карт, такие данные «Новому Дню» привели в российском отделении Гринписа. Еще миллиарды – это дисконтные карты разных магазинов. И все они трудно перерабатываются. Что делать с этим видом отходов – в новом выпуске спецпроекта «Нового Дня».

Большую часть пластиковых карт делают из поливинилхлорида. Он маркируется как ПВХ или PVС. Этот материал довольно сложно переработать по ряду причин. «Заготовителям, которые собирают вторсырье, готовят его и продают переработчикам, сложно собрать большую партию такого вида пластика. Во-первых, из-за того, что это новый вид отходов. Во-вторых, потому что карты маленькие, их трудно отсортировать из общего потока коммунальных отходов. Более того, ПВХ-пластик в целом не любят заготовители. Согласно данным доклада Гринпис в России «Экономика разомкнутого цикла», ПВХ принимают на переработку лишь 7% заготовителей в России. «Несмотря на то, что в России есть технологии и предприятия, перерабатывающие сложные виды пластика, такие как ПВХ, вся отрасль работает на отходах производств, складов, магазинов (обрезки, брак и тому подобное), то есть с большими объемами одинакового вида отходов, чистых и не загрязненных пищей или жидкостями», – рассказал «Новому Дню» эксперт проекта «Ноль отходов» российского отделения Greenpeace Дмитрий Нестеров.

По его словам, пластиковые карты, оказавшись на свалке, распадаются на микропластик под воздействием солнца и воды. Сжечь их тоже нельзя – при сжигании образуются токсичные соединения. «Чтобы ПВХ-пластик был эластичным, в него добавляют различные пластификаторы, например, фталаты или эфиры фталатов. Если они попадают в организм, они могут вызвать поражения печени и почек, снижение иммунитета, бесплодие и даже рак. В состав ПВХ могут входить кадмий, хром, свинец, формальдегид – тоже опасные вещества. Из-за того что ПВХ непрочный, чаще всего используют вредные добавки-стабилизаторы, в состав которых входят тяжелые и токсичные металлы – свинец, кадмий, цинк, барий и олово», – уточнил эксперт.

«Новый День» задал вопрос пресс-службам нескольких банков, могут ли их клиенты сдать карты, у которых закончился срок действия, на переработку. Ответили только в Сбербанке. «В Уральском регионе банк сдает на переработку пластиковые сейф-пакеты, используемые для перевозки ценностей. С банковскими картами труднее. Их изготавливают из сложного вида пластика, который невозможно перерабатывать вместе с другими. Поэтому первоочередной задачей было наладить в отделениях банка процесс сбора и сортировки старых карт от других отходов банка. Появилась такая функция и у банкоматов – теперь через них можно сдавать использованные карты. Для этого карту нужно вставить в устройство. На экране появится информация об истекшем сроке годности карты и предложение ее сдать, затем она будет перемещена внутрь банкомата. В Екатеринбурге такая функция сейчас есть более чем у 400 банкоматов Сбербанка, их количество постоянно растет. Пока все собранные карты утилизируются, но вскоре будет заключен договор на их переработку», – рассказали «Новому Дню» в пресс-службе Уральского банка Сбербанка.

В Екатеринбурге пластиковые карты у населения не принимают нигде, хотя несколько предприятий занимаются их утилизацией. В «Ведущей утилизирующей компании» сообщили «Новому Дню», что принимают пластиковые карты, за каждую придется заплатить по рублю, но договор заключается от 3 тысяч рублей и только с юридическими лицами.

Экологисты советуют людям отказываться от пластиковых карт в пользу электронных – в специальных приложениях или в электронном кошельке, систему которого используют почти все современные смартфоны.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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