Мертвый груз – автошины. Спецпроект «Нового Дня» о неперерабатываемых* отходах (ФОТО)

Контейнерные площадки и клумбы на Урале завалены старыми автомобильными покрышками. Как правило, их никто не вывозит, потому что регоператоры занимаются только бытовым мусором, а шины – это опасные отходы четвертого класса. «Новый День» в очередном выпуске спецпроекта об отходах разбирается, как правильно поступать с отслужившими покрышками и кто должен за это заплатить.

В Екатеринбурге сейчас, по данным «Автостата», на каждую тысячу человек приходится 300 легковых автомобилей. То есть в городе около 500 тысяч машин, не считая спецтехники, грузовиков, автобусов и троллейбусов. Резину меняют в среднем раз в пять лет. С учетом того, что почти каждой легковушке требуется два комплекта шин – летних и зимних, уральские автомобилисты выбрасывают десятки тысяч колес ежесезонно. Кучи отработанных шин в итоге могут лежать годами, хотя сваливать покрышки с бытовым мусором, а тем более делать из них лебедей для клумб или игрушки для детских площадок, нельзя, это прописано в КоАП РФ. Правда, строгость этого запрета компенсируется необязательностью его исполнения. По крайней мере, практика пока складывается не в пользу окружающей среды.

В пресс-службе администрации Екатеринбурга «Новому Дню» рассказали, что не отвечают за соблюдение статьи 8.2. КоАП РФ, не занимается этим и служба квартальных, созданная в том числе для того, чтобы во дворах было чисто. «Квартальные протоколы не составляют, они лишь могут сообщать о фактах таких нарушений в уполномоченные органы – минприроды Свердловской области, Роспотребнадзор и Росприроднадзор. Собственно сообщать о таких фактах может любое лицо», – отметили в мэрии. Там лишь уточнили, что «заинтересованные [в решении проблемы покрышек] лица среди квартальных есть», но не смогли уточнить, в чем это выражается.

В Роспотребнадзоре в свою очередь уточнили, что статья 8.2 проходит не по их ведомству. Оперативно получить комментарии регионального минприроды и Росприроднадзора не удалось.

Пока что в Екатеринбурге наиболее заинтересован в том, чтобы правильно утилизировать отработанные покрышки, региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами. Впрочем, заинтересованность у «Спецавтобазы» вынужденная. «Мы регулярно сталкиваемся с ситуациями, когда контейнерные площадки завалены шинами и так же постоянно получаем жалобы на это. При этом организовывать их вывоз мы не можем – они не относятся к бытовым отходам, их нельзя отправить на полигон, т.к. это другой класс опасности. Как регоператор мы работаем только с бытовыми отходами, а если начнем вывозить опасные отходы с площадок, это уже будет нецелевое расходование средств. Вот такой замкнутый круг», – прокомментировала начальник экологической службы ЕМУП «Спецавтобаза» Светлана Сергеева.

По статистике регоператора, больше всего площадки завалены шинами там, где неподалеку есть шиномонтажки. «Обиднее всего, что в таких сервисах берут с автомобилистов деньги за утилизацию покрышек, а потом выбрасывают их на площадку. То есть и денег заработали, и с утилизацией мучиться не надо», – отметила собеседница агентства.

С другой стороны, как пояснила Светлана Сергеева, число ответственных автомобилистов растет. «Спецавтобаза» запустила пункт приема отработанных покрышек, услуга, как и в шиномонтажках, платная, но цены ниже, чем в среднем по городу – около 150-200 рублей за комплект. Регоператор со своей стороны гарантирует, что шины не отправятся на свалку или в ближайший овраг – их накапливают и большими партиями увозят в Нижний Тагил на предприятие по переработке. В Центре утилизации отходов их перерабатывают в резиновую крошку, из которой после делают, например, коврики для автомобилей, брызговики для колес, гидроизоляцию для кровли, и т.д.

В Екатеринбурге автомобилисты сдали на утилизацию больше трех тысяч покрышек. На «Спецавтобазе» при этом подчеркнули, что на приемке шин предприятие не зарабатывает – все деньги идут на то, чтобы доставить груз и сдать его переработчикам в Нижнем Тагиле.

Впрочем, автоэксперты считают, что такая система несовершенна. «На мой взгляд, платить должны автомобилистам. Во всем мире бывшая в употреблении резина перерабатывается во что-то полезное, а не просто лежит на свалке. При таком подходе и у автомобилиста появился бы стимул не выбрасывать резину в лес, а отвезти ее в пункт переработки. Старую резину, кстати, достаточно активно используют при производстве асфальта», – пояснил «Новому Дню» автоэксперт Максим Едрышов.

По его словам, организацией сбора отработанных покрышек должны заниматься те, кто ее перерабатывают в сырье. «Они же ее в теории могут продавать. По-крайней мере, в США и Европе платят сборщики резины, которые перерабатывают ее в крошку и реализуют дальше», – отметил он.

В пресс-службе российского «Гринписа» «Новому Дню» рассказали о проекте «Экошинсоюз» – фактически это карта пунктов приема покрышек. В Екатеринбурге есть несколько точек, где их принимают, так же, как и на «Спецавтобазе», от 200 рублей за комплект, однако в двух случайно выбранных сервисах сотрудники не смогли пояснить, что происходит с собранными у них шинами. «Приезжает машина, забирает их. Куда-то на свой склад. А дальше куда они уходят, я не знаю, но точно не в лес», – пояснили «Новому Дню» в одном из пунктов.

Между тем вклад покрышек в дело загрязнения окружающей среды очень велик. «Главный вред автомобильной покрышки – не когда она попадает на свалку и там лежит (и это тоже плохо), а когда горит с выбросом канцерогенных веществ или когда во время использования стирается в микропластик. Покрышка – основной источник микропластика в окружающей среде», – напомнили в «Гринписе».

Тем не менее, там уточнили, что если уж пользоваться автомобилем, то важно продлевать срок жизни шинам: «Существуют разные технологии, например, автопокрышки восстанавливают с помощью замены протекторной ленты и сырой резины, которая скрепляет протектор и каркас шины. Таким образом, можно дольше использовать уже произведенные шины городского общественного транспорта и грузовиков. К сожалению, для легковых автомобилей методы восстановления пока ограничены, но с развитием технологий все может быть возможно».

*этот вид отходов хорошо перерабатывается, но из-за трудностей со сбором сырья это немассовый процесс

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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