Эковолонтеры собрали 5 тысяч старых покрышек в окрестностях Екатеринбурга

Экоактивисты в Екатеринбурге собрали и сдали на утилизацию около 5 тысяч старых автомобильных покрышек. Инициаторами акции стали волонтерские движения «Чисто Урал» и «Экодозер». С апреля по ноябрь участники проекта провели несколько субботников в окрестностях города, отрабатывая сообщения неравнодушных жителей о нелегальных свалках.

Старые автомобильные покрышки относятся к опасным отходам, поэтому для их утилизации требуются специальные условия. Собранные волонтерами шины вывозили сотрудники муниципального предприятия КРППО для последующей переработки. О скоплениях опасного мусора волонтеры узнавали из соцсетей: горожане сообщали адреса несанкционированных свалок, примерное количество легковых или грузовых шин, которое понадобится для вывоза, прикладывали фото. Далее информация направлялась городским властям, а затем – в инспекцию по охране окружающей среды. Специалисты устанавливали собственника земли, где обнаружена свалка, и направляли предписание для устранения нарушений, сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

«Проект мотивировал участников проявлять гражданскую активность, а мы стали посредниками между горожанами и городской администрацией. Увидев эффективность такой работы, многие стали самостоятельно писать обращения не только по автопокрышкам, но и по другим свалкам. Участники проекта каждый раз получают заряд уверенности и вдохновения, когда видят результаты своих действий – очищенные от покрышек территории», – рассказала одна из руководителей проекта «Крышка покрышкам!» Александра Лопата. Эковолонтеры планируют возобновить субботники следующей весной.

Старые автомобильные покрышки относятся к отходам IV класса опасности. Выброшенная шина при нагревании под солнечными лучами может выделять бензопирен, канцерогены и фенолы. Осадки вымывают из резины вредные вещества в почву или воду. С учетом того, что покрышка разлагается более 500 лет, единственный выход из ситуации – отправить ее на переработку.

Из старых шин получают резиновую крошку, которую используют для железнодорожных шпал, колес для больничных коек и инвалидных колясок, водоотталкивающего покрытия, подошвы для обуви и многого другого.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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