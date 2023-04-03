Мусорщики напомнили, что будет с теми, кто выбрасывает шины на контейнерную площадку

Из-за резкого потепления уральцы начали менять автомобильные покрышки. Старые зимние колеса нередко выбрасывают вместе с бытовым мусором на контейнерные площадки, но этого делать нельзя. «Они относятся к четвертому классу опасности, поэтому их надо утилизировать отдельно. Если выбросить шины на площадку, то за это надзорные органы могут наложить штрафы – до 4 тысяч рублей для граждан и до 400 тысяч для предприятий», – напомнили в «Спецавтобазе», которая вывозит бытовые отходы.

В пресс-службе регоператора также уточнили, что не имеют права забирать покрышки с контейнерных площадок – это делают управляющие компании, ТСЖ или администрации (зависит от того, кому принадлежит площадка).

При этом в «Спецавтобазе» отметили, что людей, которые ответственно подходят к вопросу утилизации ненужных автопокрышек, становится все больше: в 2021 году в пункт приема предприятия сдали 3117 шин, а в прошлом году – больше 6 тысяч. «Мы отправляем покрышки на переработку, где из них делают мелкодисперсную крошку. Полученное сырье применяют при строительстве и ремонте дорожных покрытий, при производстве кровельных гидроизоляционных материалов, из него же делают брызговики для машин, коврики и прочее», – уточнили в пресс-службе компании.

Старые покрышки принимают по будням с 8:00 до 20:00 на Посадской, 3 (въезд со стороны Гурзуфской). В зависимости от радиуса покрышек стоимость составляет от 47,5 рублей до 210 рублей за одно колесо.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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