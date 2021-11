Мертвый груз – «бумажные» стаканчики. Спецпроект «Нового Дня» о неперерабатываемых отходах

В ноябре – 15 числа – во всем мире отмечают День рециклинга. В России традиции вторичной переработки только восстанавливаются, люди начинают сортировать мусор, а региональные операторы и общественные объединения помогают с дальнейшими шагами. Впрочем, далеко не весь мусор технически можно переработать. Бумагу, стекло, металл, большинство видов пластика успешно берут во вторичный оборот, а вот многокомпонентные материалы – чаще всего нет. «Новый День» расскажет, какая упаковка приносит больший вред окружающей среде и какая есть альтернатива.

В октябре сеть «Газпром нефть» отчиталась о том, что только за девять месяцев этого года продала 26,8 млн кружек кофе на своих заправках – речь идет об одноразовых стаканчиках. Практически все эти стаканчики ушли на свалки, где осели мертвым грузом. Пресс-секретарь ГПН на Урале Артем Ермолов заявил, что это не так, однако на уточняющий вопрос корреспондента «Нового Дня», сотрудничает ли сеть с переработчиками вторсырья и собирает ли собственную тару, чтобы потом пустить ее во вторичный оборот, ответить не смог. «Вы знакомы со спецификой работы АЗС? Люди берут кофе с собой, навынос», – объяснил он, имея в виду сложности со сбором использованных стаканчиков. Также он заявил, что знает множество людей, которые пьют кофе из одноразовых стаканов и при этом сортируют мусор.

Но даже те потребители, которые используют «бумажные» стаканчики и при этом практикуют раздельный сбор мусора для дальнейшей переработки, не смогут сдать их – этот вид отходов все равно пойдет на свалку. Так, популярный в Екатеринбурге проект «Немузей мусора» не принимает эти стаканчики, о чем посетителей предупреждают сразу. Не берут их и на мусоросортировочном комплексе «Широкореченский». «Бумажный стаканчик для кофе состоит не только из бумаги, в его составе есть и полимерные материалы, чтобы он не намокал. Его трудно разделить на отдельные фракции для переработки, поэтому бумажные стаканчики относятся к несортируемым отходам и попадают на полигон для захоронения», – пояснила «Новому Дню» начальник отдела управления проектами «Спецавтобазы» Татьяна Бучинская.

В Уральском федеральном округе вообще нет предприятий, которые занимались бы переработкой «бумажных» стаканчиков, рассказал агентству глава Союза отходоперерабатывающих предприятий УрФО Сергей Литвиненко. «Это не перерабатываемый материал, он многокомпонентный, там три или четыре вида материалов – картон, полимеры, полиэтилен. Знаю, что многие компании меняют подход и используют стаканчики, которые не содержат композиционных материалов, но в них кока-колу не повозишь в машине, пить надо сразу – купил, выпил, отправил на утилизацию», – отметил эксперт.

Продюсер проекта «Немузей мусора» Яна Трудкова уточнила, что переработчиков, которые занимались бы «бумажными» стаканами, нет не только на территории Урала, но и вообще в мире их можно пересчитать по пальцам. «Есть отдельные проекты, которые запускаются в качестве пилотов, где отделяют бумагу от пластика. Но мы не собираем не только по этой причине, а еще и потому, что это сложно. Например, ПЭТ-бутылка легко определяется, понятно, из чего она сделана, у нее есть маркировка. А стаканчики надо где-то мыть. Непонятно, что внутри них, кто производитель, какие материалы использовали, какой там полиэтилен и какой клей, а в этих стаканчиках очень много клея, какие химические свойства, какому воздействию подвергались все эти материалы», – отметила собеседница «Нового Дня».

Она уточнила, что проблема «бумажных» стаканчиков еще и в том, что они очень объемны. «В кофейне мусорка со стаканами наполняется за час. Если бы мы сжимали эти стаканы, было бы меньше в восемь раз. Плюс стакан – это крышка, трубочка, а еще внутри стакана пищевые отходы – все это приводит к образованию непеперабатываемых отходов. Оценить объемы такого мусора сложно, но учитывая, что пандемия, что множество кофеен стали работать только навынос, это огромное количество», – добавила Яна Трудкова.

Это подтверждают и владельцы кофеен, и их посетители. «За пандемию многим стали отказывать наливать в их стаканы, это была рекомендация Роспотребнадзора – о том, что нежелательно так делать. Поэтому многие кофейни стали пользоваться обычными стаканами в целях эпидбезопасности. Но вообще с точки зрения владельца кофейни дать гостю скидку в 20%, если он заказывает напиток в свою кружку, это экономически оправданно. Нет расхода одноразовых стаканов, и такая скидка это окупает», – объяснила «Новому Дню» кофейный эксперт, экс-владелица кофейни Дарья Рядозубова.

В России есть лишь одно предприятие, которое вообще перерабатывает такой вид отходов. Это Солнечногорский опытно-экспериментальный механический завод. Предприятие изготавливает пульперкартон – продукт переработки макулатуры. Часто из него делают, например, коробки для яиц или держатели для тех же «бумажных» стаканчиков. Последние перерабатывают с помощью аэродинамических диспергаторов – это оборудование, которое позволяет автоматически отделить сухое бумажное волокно от пластиковой пленки. В итоге оба компонента можно перерабатывать дальше. Пока предприятие сотрудничает по сбору стаканчиков только с «Макдональдсом» и сетью пунктов «Сфера Экологии», которые находятся в Москве.

Добавим, что одноразовые стаканчики вредят окружающей среде и в процессе их производства. По данным портала «Экология России», в нашей стране на производство одного стакана уходит литр воды, из одного дерева делают 2,5 тысячи стаканов. Тысяча использованных стаканчиков для кофе вместе с крышечками оставляет после себя 63 килограмма CO 2 . Поэтому лучше всего – отказаться от них, выбрав, например, многоразовую термокружку. К этому призывают активисты движения My cup, please. В Екатеринбурге они составили карту кофеен, где можно получить скидку, если заказать кофе с собой, но в свой стакан.

