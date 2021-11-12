Мертвый груз – чеки. Спецпроект «Нового Дня» о неперерабатываемых отходах (ФОТО)

Ежегодно в России отбивают чеков общей массой около 10 тысяч тонн – не так уж много, если сравнивать с другими видами отходов. Но термобумага, из которой делают кассовую ленту, покрыта ядовитым веществом, из-за этого чеки нельзя выбрасывать и перерабатывать вместе с макулатурой. О том, как поступать с этим видом мусора и какая есть альтернатива, – в новом выпуске спецпроекта «Нового Дня».

Чеки используются повсеместно, где есть товарно-денежные отношения, а еще в электронных очередях – например, в поликлиниках и МФЦ. Тот же материал используется для факсов. «Чеки производят из термобумаги, которая отличается от обычной. Сверху на нее наносят бисфенол А или бисфенол С, чтобы при печати проявлялся текст. Это токсичные вещества, которые проникают в организм через кожу и могут вызывать проблемы со здоровьем. По этой же причине чеки нельзя класть в баки со вторсырьем – при переработке партия макулатуры может испортиться из-за токсинов», – рассказали «Новому Дню» в пресс-службе российского отделения «Гринпис».

Например, из переработанной макулатуры нередко делают бумажные полотенца, салфетки и туалетную бумагу. Если среди картона и бумаги окажутся чеки, покрытые бисфенолом, это приведет к порче всей партии.

При этом переработкой чеков в России системно не занимаются. «Поэтому, скорее всего, все 10 тысяч тонн попадут на свалку», – констатируют в организации.

Действительно, сбором чеков в России занимаются единицы предприятий. В Екатеринбурге термобумагу можно приносить в «Немузей мусора» на Антона Валека, 12. Их принимают, но пока никуда не сдают. «Чтобы отправить их на переработку, требуется накопить большой объем, хотя бы несколько тонн», – пояснили агентству в «Немузее».

В «Гринписе» добавили, что переработанные чеки добавляют в стройматериалы или используют для дорожного покрытия. «Но таких предприятий, занимающихся переработкой чеков, немного», – сказали там.

С прошлого года в Евросоюзе запрещено использовать чеки из бумаги, содержащей бисфенолы. Некоторые крупные компании, например, Starbucks, добровольно отказываются от токсичной термобумаги, но в России видят иной путь решения проблемы. Многие сетевые магазины переходят на электронные чеки. По такому пути пошли в екатеринбургской сети «Жизньмарт». «Мы внедрили электронные кассовые чеки с февраля 2021 года. Бумажные никому не нужны, в 80% случаев их не забирают. Но мы несколько раз дорабатывали интерфейс нашего кассового модуля, чтобы покупатели не пропустили и сделали выбор в пользу электронного чека. Например, за сентябрь 34% покупателей выбирали электронный кассовый чек», – рассказала «Новому Дню» СЕО компании Евгения Грамотеева.

По ее словам, более массовый переход на электронные чеки ограничивает законодательство – если покупатель сам не выберет электронный документ, продавец обязан напечатать бумажный. «До внедрения электронных чеков мы проводили исследование, искали ленту, которая наносит минимальный вред природе, – таковой не нашлось», – добавила собеседница агентства.

В Greenpeace также напомнили, что электронные чеки по закону ничем не отличаются от бумажных, например, если потребуется сделать возврат товара. Кроме того, там рассказали, что стоит отказаться от чеков в банкоматах: «В каждом терминале можно отказаться от чека, а информация о списании и пополнении отобразится на мониторе и в приложении банка».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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