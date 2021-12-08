Мертвый груз – тетрапак. Спецпроект «Нового Дня» о неперерабатываемых* отходах (ФОТО)

В России есть лишь несколько предприятий, которые перерабатывают многослойную упаковку, состоящую из картона, полиэтилена и алюминия. Она известна как тетрапак – название закрепилось от бренда Tetra Pak, хотя есть и другие производители аналогичной упаковки, например, Pure Pac, Tralin Pak, и другие.

Упаковку используют, в основном, для соков, молочных продуктов, а также для альтернативного молока – кокосового, миндального и других растительных напитков. Кроме того, вся или почти вся детская молочная продукция продается только в тетрапаке, в магазинах не найти молоко или кефир для детского питания в какой-то другой таре.

Российский рынок такой упаковки оценивается в 200 тысяч тонн в год, по информации управляющего НПО «Парматех» Ивана Веретина. При этом мощностей перерабатывающих предприятий существенно меньше, да и расположены комбинаты, в основном, в центральной части России. В свою очередь, один из производителей упаковки – собственно компания Tetra Pak – отчиталась, что в 2020-2021 годах поддержала запуск трех переработчиков в стране, таким образом, их стало девять, а объем их мощностей вырос до 50 тысяч тонн в год.

В Свердловской области нет предприятий, которые перерабатывают тетрапак. Однако упаковку эту в Екатеринбурге собирают. Сейчас ее принимают в «Немузее мусора». Совсем недавно баки для тетрапака установили на станции возле «Меги». «Когда мы собирали только на Валека, это была единственная точка, а ради одного тетрапака не поедешь ведь. Сейчас мы видим, как увеличился поток тех, кто сдает в «Меге», – рассказала основатель «Немузея» Яна Трудкова.

Она объяснила, что собранный тетрапак отправляется на завод в Липецк. «В регионе у нас планировалось открыть [производство по переработке], но запуск перенесли. К тому же надо, чтобы в регионе сформировалась база сырья, чтобы оно постоянно шло. Так что здесь, конечно, мы работаем наперед – для развития территории», – добавила собеседница агентства.

По ее словам, переработчик принимает отходы только от 20 тонн, так что екатеринбургскому проекту приходится искать единомышленников в других регионах, с которыми они кооперируются для совместной сдачи.

Важный момент – тетрапак нельзя просто выбросить в специальный бак. Его надо тщательно промыть изнутри, разогнув уголки, сплющить и только потом сдавать. «Не все так делают, но больше у нас сознательных людей. Для переработчика не проблема, что сырье грязное, это проблема для нас, так как идет накопление, и у нас есть документы на хранение именно вторсырья, а присутствие пищевых отходов переводит тетрапак в другой класс, оно превращается в ТКО, и мы уже не можем собирать его в «Меге» или «Немузее». Это уже история регионального оператора», – добавила Трудкова.

Кстати, намерения собирать эту упаковку для последующей передачи на утилизацию есть и у регионального оператора по обращению с ТКО – ЕМУП «Спецавтобаза». «В планах регоператора обрабатывать 2500 тонн тетрапака в месяц на мусоросортировочном комплексе «Широкореченский», – рассказали в пресс-службе регоператора.

* этот вид отходов сложно перерабатывать, т. к. он включает несколько компонентов

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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