В России забуксовала реформа по утилизации товаров и упаковки

Правительство РФ отложит реформу расширенной ответственности производителей (РОП), предполагающей утилизацию ими товаров и упаковки или уплату экологического сбора. Старт программы был намечен на начало 2022 года. Пока лишь 0,5% компаний в России сдали отчетность об утилизации в рамках РОП.

Как сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко, законопроект, регулирующий реформу, будет рассмотрен в ходе весенней сессии Госдумы в 2022 году, передает РБК. Таким образом, новые требования, включая 100% норматив утилизации упаковки, с 1 января, как планировалось первоначально, не заработают.

Против ужесточения требований выступал бизнес, разногласия были и среди ведомств. В частности, в августе Минэкономразвития представило замечания к поправкам и назвало срок начала реформы (1 января 2022 года) «нереализуемым», а также предложило предусмотреть поэтапный переходный период на новые правила утилизации товаров и упаковки продолжительностью не менее двух лет с учетом «объективной оценки фактора исполнимости». Минсельхоз, рассмотрев замечания бизнеса, выступил за перенос реформы до 2025 года. Не согласовал законопроект и Минпромторг.

Предприниматели заявили, что требование о 100% утилизации упаковки невыполнимо, и предупредили о риске роста цен и дефицита товаров в магазинах из-за необходимости вносить информацию о них в новую Единую государственную информационную систему учета отходов от использования товаров.

Ожидается, что утверждение законопроекта состоится во время весенней сессии Госдумы, которая начнется 18 января 2022 года и продлится до летних каникул в июле. В случае отсутствия разногласий инициативы могут приниматься парламентом в трех чтениях за несколько дней, но при наличии замечаний документы могут дорабатываться по несколько месяцев.

По мнению Любови Меланевской, главы ассоциации РусПЭК, в которую входят крупные производители, такие как Cоca Cola, Danone и Procter & Gamble, самое разумное, что могло случиться в данный момент, – это непринятие поспешных решений, которые могли бы привести к плачевным ситуациям во многих отраслях. «Речь не идет об отсрочке действия принципа РОП – добросовестные компании исполняли свои обязательства с 2016 года и продолжат это делать и впредь, развивая проекты по раздельному сбору и утилизации», – добавила она.

Стоит отметить, что механизм расширенной ответственности производителей стал применяться в России с 2015 года, однако основная часть бизнеса его не применяет. Отчетность об утилизации товаров или упаковки в рамках РОП в 2020 году сдали только 20 тысяч компаний из примерно 4 млн, следует из данных Росприроднадзора. Всего за год было собрано около 4 млрд рублей.

В сентябре текущего года глава Минприроды России Александр Козлов заявил, что компании с мировым именем предоставляют недостоверные данные об утилизации упаковки.

Москва, Зоя Осколкова

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