Известные международные компании врут в отчетах по утилизации упаковки

Компании с мировым именем предоставляют недостоверные данные об утилизации упаковки. Об этом заявил в интервью РБК глава Минприроды России Александр Козлов.

Чтобы к 2030 году снизить захоронение отходов на 50% и увеличить их сортировку до 100%, необходимо отслеживать всю производственную цепочку. «То есть нам нужен контроль этой линии, потому что по отчетам некоторых компаний с мировым именем мы видим, как они нас обманывают, не стыдясь», – рассказал Козлов.

С 2015 года в России действует механизм расширенной ответственности производителя (РОП), согласно которому производители должны утилизировать использованные товары и упаковку или платить за это экосбор. Однако отчет об утилизации из 4 млн компаний в прошлом году сдали лишь 20 тысяч. Сумма экосбора составила 4 млрд рублей.

С 1 января 2022 года в стране должен заработать механизм стопроцентной утилизации упаковки, тогда как норматив 10% ежегодно. Кроме того, в России собираются создать реестр товаров и продукции в упаковке, в итоге всё вне перечня запретят к продаже.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 13.09.21

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