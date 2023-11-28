В Екатеринбурге будут бесплатно принимать старые шины

В Екатеринбурге в декабре можно будет сдать автомобильные шины на переработку бесплатно. Администрация города планирует организовать эту работу на постоянной основе, но пока пройдет разовая акция. Об этом «Новому Дню» рассказал глава комитета по экологии Екатеринбурга Игорь Русинов. «Нам нужно понять спрос. Мы же видим, что люди весной и осенью несут покрышки на контейнерные площадки, но надо понять, готовы ли они отвозить их в пункты приема», – пояснил собеседник агентства. Глава комитета по экологии добавил, что если эксперимент будет удачным, возможно, принимать старые шины бесплатно будут постоянно, правда, не за бюджетные средства, а за счет бизнеса. В частности, интерес к этой теме проявляет предприниматель Сергей Литвиненко.

Покрышки не относятся к бытовому мусору, это опасные отходы, поэтому просто отнести их к мусорным бакам нельзя. Их нужно сдавать в специализированные компании, у которых есть на это лицензия. Так, в Екатеринбурге это делает «Спецавтобаза». Обычно эта услуга платная, порядка 150 рублей за одну шину, т.к. их нужно хранить, затем загружать в фуры и в больших объемах уже отправлять на производство, где старые покрышки перерабатывают. Но сейчас все оплачивает бюджет города, поэтому для автовладельцев экологично попрощаться со старыми шинами не будет стоить ничего. «Мы отправляем покрышки на переработку. Там из них делают мелкодисперсную крошку. Это сырье используют при строительстве и ремонте дорог, при производстве кровельных гидроизоляционных материалов. Из него же делают брызговики для машин, коврики и прочее», – рассказала начальник отдела реализации технологий обращения с ТКО «Спецавтобазы» Олеся Казакова.

В пресс-службе регоператора напомнили, что в рамках совместной акции с мэрией сдать можно не больше одного комплекта шин (4 штуки) и только от граждан. Покрышки можно принести в стационарные пункты приема на Посадской, 3 (въезд с Гурзуфской), или Савкова, 100, в будни с 08:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00. В ближайшее время заработают передвижные пункты приема, график опубликуют в соцсетях регоператора.

«Перед тем как сдавать автопокрышки, желательно очистить их от снега, камней, грунта, металла и твердых коммунальных отходов. Также шины не должны быть запачканы бензином, моторным маслом, тормозными и охлаждающими жидкостями», – напомнили на «Спецавтобазе».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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