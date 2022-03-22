Под Талицей в ДТП автомобиль разорвало пополам, погиб месячный младенец (ФОТО)

Сегодня на дороге Талица – Тугулым автомобиль Reno вылетел на встречку, от удара с другой легковушкой его разорвало пополам. В аварии погиб месячный младенец – ребенок водителя, а также 42-летняя женщина. Оба находились на заднем сиденье.

По данным пресс-службы УГИБДД по Свердловской области, авария произошла около 9 часов утра на шестом километре дороги Талица – Тугулым. За рулем автомобиля Reno ехала 38-летняя женщина, которая почему-то внезапно выехала на встречку, где автомобиль занесло и он столкнулся с встречным Ford. Удар был настолько сильным, что Reno разорвало пополам.

В результате погиб месячный младенец (сын водителя), он был на заднем сиденье в автолюльке, а также 42-летняя женщина, которая тоже ехала сзади. 38-летнюю мать и еще одного пассажира (40-летнего мужчину) доставили в больницу Талицы с разными травмами. Также в ДТП пострадала 48-летняя водитель автомобиля Ford, она тоже госпитализирована.

«Женщина – водитель Ford рассказала, что увидела, как встречный легковой автомобиль занесло, после чего произошло столкновение, – сообщили в пресс-службе УГИБДД. – В ходе проведенного сотрудниками ГИБДД обследования улично-дорожной сети на месте ДТП, недостатков не выявлено. Сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства, опрашиваются очевидцы».

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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