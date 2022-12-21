Осуждена женщина, погубившая в пьяном ДТП месячного сына и подругу

В Талице вынесен приговор женщине, которая села пьяной за руль и попала в ДТП, в результате чего погибли ее месячный ребенок, подруга, а также пострадала директор Яровской сельской школы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

В ночь с 21 на 22 марта 2022 года женщина всю ночь пьянствовала с парой своих знакомых в Талице, а утром с ними и месячным сыном поехала на своем автомобиле «Рено» по делам. На обратном пути она на скорости около 100 км/час на мокрой дороге вылетела на встречную полосу, где столкнулась с «Фордом Фокус». За рулем второй иномарки была директор Яровской средней школы.

В результате аварии подруга и ребенок владелицы «Рено», сидевшие на заднем сиденье, погибли, директор школы получила тяжелые травмы, также пострадал мужчина – пассажир «Рено».

Талицкий районный суд приговорил виновную к 8 годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 6 месяцев.

Талица, Елена Владимирова

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