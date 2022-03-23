Медведи Екатеринбурга вышли из спячки (ФОТО)

В Международный день медведя, 23 марта, проснулись медведи в Екатеринбургском зоопарке.
Как сообщают в пресс-службе учреждения, на ночь медведи уходят обратно в берлоги, так как предпочитают спать на мягкой подстилке из соломы. Но днем, когда температура воздуха поднимается выше нуля, можно увидеть, как звери гуляют в уличных вольерах.
Каждый из них встречает весну по-своему. Например, белокоготный медведь Карат с удовольствием играет в снегу.
Пожилая медведица Ветка вышла из теплой берлоги за сладкими яблоками и греется на весеннем солнце.
Гималайский медведь Гай завтракает с утроенным аппетитом, если в корм добавить густой рыбий жир.
Фото: Екатерина Уварова
Екатеринбург, Елена Владимирова
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