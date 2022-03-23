Медведи Екатеринбурга вышли из спячки (ФОТО)

В Международный день медведя, 23 марта, проснулись медведи в Екатеринбургском зоопарке.

Как сообщают в пресс-службе учреждения, на ночь медведи уходят обратно в берлоги, так как предпочитают спать на мягкой подстилке из соломы. Но днем, когда температура воздуха поднимается выше нуля, можно увидеть, как звери гуляют в уличных вольерах.

Каждый из них встречает весну по-своему. Например, белокоготный медведь Карат с удовольствием играет в снегу.

Пожилая медведица Ветка вышла из теплой берлоги за сладкими яблоками и греется на весеннем солнце.

Гималайский медведь Гай завтракает с утроенным аппетитом, если в корм добавить густой рыбий жир.

Фото: Екатерина Уварова

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»