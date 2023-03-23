В Екатеринбургском зоопарке проснулись медведи (ФОТО)

В Екатеринбургском зоопарке вышли из зимней спячки медведи. Правда, пока они еще не очень активны.

Белокоготный медведь Карат

Как сообщили в пресс-службе зоопарка, проснулись и бурая медведица Ветка, и белокоготный медведь Карат. Гималаец Гай побил все рекорды – он вышел из спячки еще в феврале. «Пока все трое не торопятся на свежий воздух и, в основном, сидят в своих берлогах. Должно быть, погоды еще не совсем комфортные», – уточнили в зоопарке.

Тем не менее, в честь дня пробуждения медведей в зоопарке объявили конкурс на лучшее фото одного из них (за исключением белых медведей, которые в спячку не впадали). Фотографии можно присылать до 3 апреля в паблик зоопарка в ВК. Победитель получит два пригласительных билета.

Бурая медведица Ветка

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»