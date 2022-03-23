В полиции объяснили запрет на пользование иномарками (ДОКУМЕНТ)

В Сети появилось постановление главы полиции Екатеринбурга Игоря Озерова, согласно которому сотрудники городского управления МВД со следующей недели не смогут пользоваться служебными автомобилями иностранного производства. В автопарке уральских полицейских и дорожных инспекторов, напомним, есть автомобили Volkswagen, Skoda, Renault, а также мотоциклы Yamaha и BMW. «Необходимо с 1 апреля 2022 года приостановить эксплуатацию служебного автотранспорта импортного производства. Предупреждаю о персональной ответственности», – сказано в документе.

Однако официальный представитель свердловского полицейского главка Валерий Горелых в беседе с корреспондентом «Нового Дня» опроверг появившуюся информацию о запрете эксплуатации в екатеринбургском гарнизоне полиции служебных иномарок. «Панические настроения здесь неуместны, а всевозможные информационные утки мы пресекали и продолжим пресекать на корню, чтобы любители фейков и разных страшилок не вводили общественность в заблуждение и не дестабилизровали обстановку в уральском регионе. Поясню, речь идет о краткосрочной приостановке работ исключительно по ремонту вышедших из строя машин, так как стоимость запчастей к ним на рынке пока нестабильная. Ставить к забору исправные машины никто не собирался и не собирается. Это было бы по меньшей мере нецелесообразно. В екатеринбургском гарнизоне автопарк иномарок – всего 23,5% от общего количества, при этом автомобили преимущественно новые. Поэтому даже если бы их эксплуатацию временно ограничили, служебных транспортных средств отечественного производства достаточно, чтобы адекватно реагировать на сообщения и заявления граждан, оперативно выезжать на места происшествий и иные мероприятия с целью защиты законных интересов людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации», – резюмировал полковник Горелых.

Напомним, Volkswagen и Skoda приостановили деятельность в России после начала спецоперации на Украине. Автовладельцы оказались предоставлены сами себе – ответов на вопросы, что будет с обслуживанием автомобилей, в том числе по гарантии, нет. В частности покупатели Skoda сообщают о том, что представитель чешского бренда не выходит на связь. В свою очередь завод Renault в Москве, приостановивший деятельность в конце февраля из-за перебоев в поставках комплектующих, возобновил производство в марте.

Ранее сотрудники ГИБДД Свердловской области на служебных Skoda приняли участие во флешмобе в поддержку спецоперации на Украине, выстроившись в буквы Z и V.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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