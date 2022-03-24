Мэрия продолжит ездить на «тойотах», невзирая на санкции

У сотрудников администрации Екатеринбурга не должно возникнуть проблем из-за санкций с обслуживанием и ремонтом служебных легковых автомобилей – по крайней мере, до конца года. Несколько сложнее ситуация у ЕМУП «Спецавтобаза» – предприятие использует иностранную спецтехнику.

В пресс-службе администрации Екатеринбурга «Новому Дню» пояснили, что «Тойоты Камри», на которых передвигаются муниципальные служащие, – российской сборки. «Контракты на техническое обслуживание и ремонт автомобилей, включая приобретение необходимых запчастей на 2022 год, были заключены администрацией на основании 44-ФЗ еще в конце 2021 года. Таким образом, цена техобслуживания фиксирована и не изменится. Стоит отметить, что автомобили «Тойота Камри» в гараже администрации города отечественного производства, поэтому дефицита запчастей мы не ожидаем. Добавим, что приобретение новых автомобилей в 2022 году не запланировано. Всего в гараже администрации – 50 автомобилей», – рассказали в мэрии.

А вот специалисты ЕМУП «Спецавтобаза» прогнозируют ощутимый рост цен на запчасти и комплектующие для используемой предприятием иностранной спецтехники в связи с понижением курса рубля к доллару и евро. «Также ожидается рост цен и на горюче-смазочные материалы. Возможно, увеличатся сроки поставок запчастей, но вариантов нет: предприятию придется понести большие финансовые затраты и неудобства ради получения качественных запчастей и комплектующих для техники. Пока изменений и сбоев в поставках нет, работаем в прежнем режиме», – прокомментировали в «Спецавтобазе».

Заместитель председателя комитета благоустройства Екатеринбурга Владимир Капустин, в свою очередь, заявил, что в дорожно-эксплуатационных управлениях города импортной техники в принципе очень мало. «Речь идет о нескольких вакуумных малогабаритных машинах. Но есть и аналогичные – отечественного производства. Поэтому без уборки город не останется, – пояснил Капустин. – Определенный запас запчастей и комплектующих к импортной технике есть. Как решать вопрос в дальнейшем, сейчас обсуждается. Остальная техника – отечественного производства. К ней также есть запас запчастей, и их дефицита не ожидается».

В автохозяйстве правительства Свердловской области, которое, как и администрация Екатеринбурга, отдает предпочтение «Тойотам Камри», пока получить комментарий не удалось – руководитель находится на больничном.

Как уже сообщал «Новый День», накануне в сети появилось постановление главы полиции Екатеринбурга Игоря Озерова, согласно которому сотрудники городского управления МВД со следующей недели не смогут пользоваться служебными автомобилями иностранного производства. В автопарке уральских полицейских и дорожных инспекторов, напомним, есть автомобили Volkswagen, Skoda, Renault, а также мотоциклы Yamaha и BMW. «Необходимо с 1 апреля 2022 года приостановить эксплуатацию служебного автотранспорта импортного производства. Предупреждаю о персональной ответственности», – сказано в документе.

Однако официальный представитель свердловского полицейского главка Валерий Горелых пояснил, что речь идет только о краткосрочной остановке работ по ремонту вышедших из строя машин, так как стоимость запчастей к ним на рынке пока нестабильная. «Ставить к забору исправные машины никто не собирался и не собирается. Это было бы по меньшей мере нецелесообразно», – заявил он и добавил, что в екатеринбургском гарнизоне иномарок всего 23,5%, при этом автомобили преимущественно новые.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Екатерина Норсеева

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