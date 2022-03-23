Пострадавшим от утечки в «Яндексе» посоветовали быть бдительными

Тысячи пользователей сервиса «Яндекс.Go» оказались уязвимы перед интернет-преступниками – неизвестные слили базу данных сервиса. Сайт, где обнародована информация, работает только через VPN, но это едва ли станет препятствием для желающих использовать данные в корыстных целях. В Сети оказались имена с фамилиями, номера телефонов, адреса и суммы, потраченные в «Яндекс.Еде» за последние полгода.

Примечательно, что несколько недель назад представители сервиса предупредили своих пользователей о том, что их данные слили. «В отношении виновных в утечке будут приняты установленные законом меры. Мы ужесточили подход к хранению информации о заказах, усилили уровень защиты и мониторинг доступов к критичным данным», – говорилось в письме.

Представители сотовых операторов официально случившееся не комментируют. Однако в частных беседах безопасники мобильных сетей отмечают, что в самом факте распространения данных ничего страшного нет. Главное теперь – быть бдительными. «Да, это плохо, что данные утекли, потому что теперь людям могут звонить мошенники, которым станет проще втереться в доверие, зная некоторую информацию об абоненте, и таким образом они могут узнать другие подробности про человека, которые уже могут использовать против него. Поэтому нужно быть осторожным, как говорится, не болтай, все нужно проверять, быть бдительным», – сказал собеседник «Нового Дня».

Если за номером телефона или электронной почтой, которые утекли в сеть, закреплены социальные сети и интернет-банкинг, необходимо как минимум ввести двухфакторную аутентификацию, а если хочется перестраховаться, можно завести новую сим-карту и новую электронку, на которые перевести все аккаунты. «Но в таком случае не надо использовать эти номер и адрес почты где-то еще. Пусть они будут только для авторизации в соцсетях и банковских приложениях. Максимум – можете дать их самым близким людям, а лучше вообще не использовать их больше нигде. Либо можно воспользоваться технологией подменных номеров, сейчас это очень доступно», – посоветовал IT-специалист Артем Пастухов.

О технологии подменных номеров «Новый День» рассказывал ранее.

Как защититься от телефонного преследования

Екатеринбург, Елена Сычева

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