В Екатеринбурге айтишники придумали, как спасти жертв преследования от телефонных атак (ВИДЕО)

В Екатеринбурге IT-компания придумала, как защитить людей от навязчивых абонентов. Не только от спамеров, но и от преследователей. Столкнуться с проблемой нежелательных входящих может любой человек. Поэтому безопасность персональных данных в интернете должна быть на первом месте. Одним из способов решения этой проблемы может стать подменный номер. Так специалисты сервиса «Гудок» придумали программу, которая помогает жертвам телефонного преследования избавиться от нежелательных сообщений.

Как защититься от телефонного преследования

Как рассказал «Новому Дню» создатель коллтрекинга «Гудок» Иван Шкиря, номера закупаются у мобильных операторов, после чего обрабатываются и заносятся в базу. «Мы тщательно проверяем и отслеживаем, есть ли у данного номера обладатели и есть ли на них звонки, если видим, что номер кому-то принадлежит, то клиентам не подключаем», – пояснил Шкиря.

По его словам, и его сотрудники становились жертвами телефонных атак. «Наши девочки, кто работает в поддержке и общается с клиентами, тоже смогли на себе ощутить все прелести телефонных атак. Им приходили угрозы, писали, что их ждут прямо у офиса, могли какие-то неприличные фото скинуть. Но, как потом выяснилось, это нас заказал конкурент. В течение двух недель шла массивная атака по всем каналам: и телефон, и социальные сети, и почта, и личные паблики, мы даже психолога подключали, чтобы внутри с этим разобраться. Но это была так называемая бизнес-атака», – поделился предприниматель.

По словам Ивана, «Гудок» готов предоставить сервис на 180 дней бесплатного использования жертвам телефонного харассмента и преследования. Для того, чтобы подключиться, они должны поделиться своей историей, которую нужно отправить на почту wow@gudok.tel.

Екатеринбург, Марина Симбирятина, Александр Саливанчук, Антон Отман

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