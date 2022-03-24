На Урале похоронили еще троих погибших на Украине

В Свердловской области на этой неделе похоронили троих погибших при проведении спецоперации на Украине. Так, по информации «Березовского рабочего», 21 марта там простились с 22-летним контрактником Русланом Аитовым. Он награжден Орденом Мужества посмертно.

23 марта в Кушве простились со старшим лейтенантом ВДВ Юрием Инкиным. Ему было 26 лет, пишет «Новая Кушва».

24 марта в Екатеринбурге простились с 22-летним Алексеем Авдюковым. По информации портала «Е1», место смерти уральца – Черниговская область.

Ранее сообщалось о пятерых военнослужащих, которые погибли на Украине – это 35-летний младший сержант Андрей Матвеев из Красноуральска, 26-летний сержант Евгений Дудин из Кировграда, 21-летний танкист Евгений Черкасов из села Никольского в Сысертском городском округе (об этих троих мужчинах сообщал портал e1), 25-летний рядовой Николай Ахметзянов из Новоуткинска (по данным «МК-Урал»), 37-летний боец 12-го отряда специального назначения «Урал» Владимир Голубцов из Нижнего Тагила (о его гибели сообщил в своем VK мэр Владислав Пинаев).

Екатеринбург, Елена Сычева

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