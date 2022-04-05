На Урале хоронят погибших на Украине военных

Накануне в Качканаре простились с 19-летним Кириллом Побежимовым, который погиб 25 марта по Харьковом. Фоторепортаж с похорон опубликовал паблик «Город Качканар». Юноша окончил кадетскую школу, он служил по контракту, Кирилла представили к Ордену Мужества посмертно.

На этой неделе пройдет также прощание с 28-летним Михаилом Золотавиным, который был профессиональным военным – окончил Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное училище. Похороны пройдут 7 апреля в Мартюше, пишет «Виртуальный Каменск».

Ранее, 3 апреля, прошли похороны 21-летнего Антона Бунькова, который был медбратом и служил по контракту. По информации портала Е1, он погиб, вытаскивая раненых бойцов из-под обстрела.

31 марта, в Артях простились с 20-летним механиком-водителем Александром Кашиным. По сообщению Е1, он погиб 27 февраля от осколочного ранения в голову. Также 31 марта в деревне Большая Тавра простились с 24-летним танкистом Владиславом Сагитовым, который погиб 20 марта в бою в Мариуполе, сообщал ЕАН.

Также известно о гибели девятерых военнослужащих из Свердловской области. 16 марта, по данным «Октагона», прошли похороны 32-летнего сержанта Андрея Хорошайлова из села Русский Потам. 21 марта в Березовском простились с 22-летним контрактником Русланом Аитовым, писала газета «Березовский рабочий». 23 марта в Кушве простились со старшим лейтенантом ВДВ Юрием Инкиным. Ему было 26 лет, пишет «Новая Кушва». 24 марта в Екатеринбурге простились с 22-летним Алексеем Авдюковым. По информации портала Е1, место смерти уральца – Черниговская область. Также погибли на Украине 35-летний младший сержант Андрей Матвеев из Красноуральска, 26-летний сержант Евгений Дудин из Кировграда, 21-летний танкист Евгений Черкасов из села Никольского в Сысертском городском округе (об этих троих мужчинах сообщал портал Е1), 25-летний рядовой Николай Ахметзянов из Новоуткинска (по данным «МК-Урал»), 37-летний боец 12-го отряда специального назначения «Урал» Владимир Голубцов из Нижнего Тагила (о его гибели сообщил в своем VK мэр Владислав Пинаев).

Екатеринбург, Елена Сычева

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