Стало известно о пятом погибшем свердловчанине в ходе спецоперации на Украине

На Украине продолжается военная спецоперация с участием Вооруженных сил России. До сегодняшнего дня было известно о четверых погибших за три недели свердловчанах. Так, в донесениях о безвозвратных потерях числятся: 35-летний младший сержант Андрей Матвеев из Красноуральска, 26-летний сержант Евгений Дудин из Кировграда, 21-летний танкист Евгений Черкасов из села Никольского в Сысертском городском округе (об этих троих мужчинах сообщал портал e1) и 25-летний рядовой Николай Ахметзянов из Новоуткинска (по данным «МК-Урал» со ссылкой на администрацию Первоуральска).

Сегодня мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев сообщил о гибели бойца 12-го отряда специального назначения «Урал» Владимира Голубцова. «Он погиб, выполняя боевую задачу, защищая мирное население, безопасность нашей страны. Приношу глубокие соболезнования семье, родным и близким Владимира. Вечная память. Администрация города окажет всю необходимую помощь родным погибшего военнослужащего», – написал Пинаев на своей странице в VK.

Екатеринбург, Елена Сычева

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