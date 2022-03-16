российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 16 марта 2022, 13:44 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Стало известно о пятом погибшем свердловчанине в ходе спецоперации на Украине

На Украине продолжается военная спецоперация с участием Вооруженных сил России. До сегодняшнего дня было известно о четверых погибших за три недели свердловчанах. Так, в донесениях о безвозвратных потерях числятся: 35-летний младший сержант Андрей Матвеев из Красноуральска, 26-летний сержант Евгений Дудин из Кировграда, 21-летний танкист Евгений Черкасов из села Никольского в Сысертском городском округе (об этих троих мужчинах сообщал портал e1) и 25-летний рядовой Николай Ахметзянов из Новоуткинска (по данным «МК-Урал» со ссылкой на администрацию Первоуральска).

Сегодня мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев сообщил о гибели бойца 12-го отряда специального назначения «Урал» Владимира Голубцова. «Он погиб, выполняя боевую задачу, защищая мирное население, безопасность нашей страны. Приношу глубокие соболезнования семье, родным и близким Владимира. Вечная память. Администрация города окажет всю необходимую помощь родным погибшего военнослужащего», – написал Пинаев на своей странице в VK.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Донбасс vs Киев

МИД РФ прокомментировал ситуацию с переговорами по Украине / ВС РФ сбили три украинских истребителя и четыре беспилотника / В США по объявлению набирают наемников для Украины / Штаб ДНР: в Донецке от украинской ракеты погибли 17 человек, 28 ранены / Более 80 шахтеров остались в донецкой шахте без вентиляции / Россия и Украина поделились ожиданиями от сегодняшних переговоров / Австралия ввела санкции против российских олигархов / ЕС подготовил пакет «немедленных» санкций для России

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Конфликт на Украине, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, Донбасс vs Киев,